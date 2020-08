Taiwan: bambina resta impigliata all’aquilone e vola in aria (Di lunedì 31 agosto 2020) A Taiwan una bimba di tre anni è stata sollevata in aria da una forte folata di vento dopo essere rimasta incagliata nella coda di un aquilone Taiwan: un’incredibile storia fortunatamente con un lieto fine. Lin, 3 anni, arrivata al Festival che ogni stagione attrae migliaia di spettatori, rideva mentre osservava i maestri degli aquiloni intenti a preparare il lancio di un mostro arancione con una coda lunga lunga. Forse troppo. O forse era il dio del vento un po’ seccato in quel frangente. “Non sapete di cosa sono capace!”, sibilava alla folla. Un colpo di vento improvviso e la bambina ha preso il volo assieme all’aquilone. Ebbene sì. È davvero successo. Il tutto davanti alla folla incredula e terrorizzata del Festival degli aquiloni di Hsinchu a ... Leggi su zon

