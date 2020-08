Stasera in Tv oggi 31 Agosto 2020: Vanessa Incontrada in “La classe degli asini” (Di lunedì 31 agosto 2020) Stasera in Tv oggi, 31 Agosto 2020, sarà un lunedì sera tra serie Tv e numerosi film. Sulla Rai andrà in onda il film drammatico La classe degli asini, diretto da Andrea Porporati. Invece, su Canale 5 ci sarà la prima stagione della serie L’ora della verità. Non mancheranno poi i programmi di attualità e di approfondimento. Inoltre largo spazio alla musica con Battiti Live su Italia 1. Dunque non resta che scegliere il proprio programma preferito. Anche per oggi la programmazione in chiaro accontenterà i gusti di tutti quanti. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> X Factor 2020, tutto pronto per ... Leggi su urbanpost

uncleofthunder : visto il tempo che c'è oggi stasera guardo un bel film di natale - TzsZoeva : Vi posso dire che mi sento orgogliosa di me oggi, ho finito tutte le cose stressanti solo con il pensiero di Kookie… - Giovann19846596 : Vedo troppo silenzio sul Milan oggi stasera Di Marzio ne sgancia un'altra di bomba - fillebIeue : giovedì vengono a vedere la casa (saputo oggi) e io questa settimana sono fuori tutto il giorno aka devo sistemare e pulire camera stasera - lanterninosofie : sto aspettando la mia istruttrice ma sono un sacco :c non ho per niente voglia di guidare oggi poi stasera ho anche… -