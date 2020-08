Spy Story a Napoli, ufficiale francese della Nato lavorava per Mosca: denunciato per tradimento (Di lunedì 31 agosto 2020) commenta Spy Story all'ombra del Vesuvio. Un ufficiale francese di stanza alla base Nato di Napoli ha fornito importanti informazioni top-secret a Mosca. L'uomo è stato arrestato dai servizi segreti ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Intrigo internazionale - EugenioBerto70 : Spy story alla Nato di Napoli, francese lavorava per Mosca - SaCe86 : Spy story alla Nato di Napoli, francese lavorava per Mosca Bazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion system! - DSantarcangelo : RT @SkyTG24: Spy Story a Nato #Napoli, francese lavorava per Mosca - anna_annie12 : Spy Story a Nato Napoli, francese lavorava per Mosca | Sky TG24 -