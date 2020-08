Serie A, nell’Atalanta 3 positivi al Coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Serie A, i giocatori positivi al Coronavirus. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA – Serie A, i giocatori positivi al Coronavirus. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze estive. Sinisa MihajlovicSerie A, i giocatori positivi al Coronavirus Di seguito i giocatori positivi al Coronavirus squadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Czyborra. Nella giornata del 31 agosto l’Atalanta ha comunicato le presenza di tre calciatori risultati positivi al Covid. Sono asintomatici, i nomi non sono stati comunicatiBenevento: tre giocatori ... Leggi su newsmondo

DaiDea7 : @broderofdeworld Gagliardini era all’Atalanta perché non lo voleva nessuno nemmeno in prestito in serie b . Ha gioc… - Dalla_SerieA : GEWISS STADIUM, INIZIATO IL 5° CANTIERE - - fabriziotavern2 : @romanismo85 ma perché questa voglia di vendere cristante, ha giocato tutto l'anno fuori ruolo nell'atalanta faceva… - battitomilan7 : RT @FrancescoSessa_: Dal salvataggio miracoloso con l'Empoli nell'ultima giornata dello scorso campionato alle reti con #Napoli e #Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie nell’Atalanta