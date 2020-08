Scuola: Regioni divise sulla riapertura il 14, ora anche l’Abruzzo è per il rinvio. Il Cts litiga sulle mascherine: «In classe sempre», «no, solo in corridoio» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto) A due settimane dalla riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre, dopo lo stop imposto dal Coronavirus, restano tanti i nodi da sciogliere. A cominciare dalla data stessa, sulla quale il fronte della Regioni è sempre più diviso. Sebbene l’inizio dell’anno scolastico sia sempre variato da Regione a Regione, quest’anno era prevalsa inizialmente l’idea di una data univoca vista l’emergenza. Ma con l’election day, la data unica per il voto sul referendum costituzionale e le regionali, fissato per il 20 e 21 settembre sono iniziati i problemi. Tuttavia, all’inizio dell’estate, il fronte sembrava abbastanza unito, con le sole eccezioni della provincia autonoma di Bolzano (7 settembre), del ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Scuola, attesa conferenza regioni sui trasporti pubblici. Pronti 9mila infermieri scolastici anti-Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Scuola, un'#autocertificazione dei genitori per gli studenti minorenni per entrare in classe: è la proposta dell'A… - repubblica : Scuola, si sgretola il fronte delle Regioni sull'avvio delle lezioni il 14 settembre - repubblica : RT @giusmo1: Scuola, si sgretola il fronte delle Regioni sull'avvio delle lezioni il 14 settembre - paoloigna1 : Il calendario scolastico è di competenza delle regioni, non da oggi...#Scuola, si sgretola il fronte delle Regioni… -