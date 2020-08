Scuola: oggi si decide sulle mascherine, i presidi chiedono l’autocertificazione (Di lunedì 31 agosto 2020) È il giorno della decisione sulla mascherina. Il Comitato tecnico scientifico dovrebbe dare il suo parere sull’utilizzo della mascherina all’interno della scuola. Alunni e insegnanti, questo è già certo, dovranno indossarla in tutti i momenti di movimento: ingresso e uscita, quando vanno in bagno o in mensa e nell’intervallo. Leggi su vanityfair

