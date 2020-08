Sandro Tonali al Milan, Inter beffata: da Ibrahimovic a Kondogbia, fino a Nesta e Suazo, quando il derby è anche sul mercato (Di lunedì 31 agosto 2020) Sorpassi, controsorpassi, blitz, rilanci e colpi di scena. È il derby di mercato tra Milan e Inter. L’ultimo soggetto conteso è Sandro Tonali. Il classe 2000 del Brescia sembrava essere destinato all’Inter, dopo un accordo di massima raggiunto in primavera. Tra Covid-19, un’Europa League da giocare e uno strappo con Conte da ricucire, i nerazzurri hanno messo il colpo in stand-bye, dando tempo al Milan di recuperare. Dieci milioni di prestito oneroso, quindici per il diritto di riscatto, dieci di bonus facilmente raggiungibili e una percentuale del 15% sulla futura rivendita. È questa l’offerta con cui Maldini e Massara hanno, di fatto, superato la concorrenza nerazzurra. Ad oggi Sandro ... Leggi su ilfattoquotidiano

