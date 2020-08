Riapre l'Autostrada del Brennero, Centro Nord nella morsa del maltempo (Di lunedì 31 agosto 2020) E' stata riaperta l'Autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano, dopo che il livello del l'Adige è sceso sotto la soglia d'allarme. ​Restano invece chiuse la linea ferroviaria e la statale del Brennero a Nord di Bolzano. Sospesa l'evacuazione Con il rientrato allarme, inoltre, ad Egna è stata sospesa l'evacuazione per 400 persone che possono così tornare nelle proprie abitazioni. nella notte due turisti tedeschi di 45 e 67 anni sono morti in un incidente stradale con un camion mentre percorrevano con la loro auto la statale del Brennero vicino a Pineta di Laives, percorso alternativo dopo la chiusura dell'Autostrada. Allerta anche per oggi Il ... Leggi su agi

