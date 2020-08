Pikachu incontra il folle cantante di Pen Pineapple Apple Pen (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 2016, il comico Pikotaro ha pubblicato un video che è diventato virale con la sua canzone "PPAP". All'inizio di quest'anno, ha pubblicato una canzone per incoraggiare le persone a lavarsi le mani. Ora è tornato, e questa volta ha come special guest proprio Pikachu!La nuova canzone si chiama "Pikataro and Pikotaro" (Pika to Piko in giapponese). In gran parte, Pikotaro traduce una serie di parole dette da Pikachu in inglese. Il video com'era ovvio è diventato virale sul web e ha fatto il giro dei social."Volevamo creare qualcosa di speciale che facesse sorridere tutti e divertirsi a casa mentre le persone in tutto il mondo stanno restando in casa quest'estate", afferma la descrizione ufficiale di YouTube del video.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Possibile punto di svolta per l'anime dedicato ai Pokemon: il Pikachu di Ash, storica mascotte del brand, potrebbe presto andare incontro alla sua evoluzione. Quando nel 2000 l'anime dei Pokemon fece ...

Riconosciuto da tutti come uno dei Pokémon più famosi, al fianco addirittura dell'iconico Pikachu, Charizard è riuscito a conquistare molti fan del franchise creato da Satoshi Tajiri nel 1996, anche s ...

