Picerno in Serie D, Bitonto penalizzato: tutte le sentenze UFFICIALI del Tribunale della FIGC (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono arrivate le sentenze relative alla partita Picerno-Bitonto. La squadra pugliese viene penalizzata di cinque punti da scontare nella stagione agonistica 2019/20, che di fatto significa promozione per il Foggia, arrivato secondo. Il Picerno è stato invece retrocesso all’ultimo posto del Girone C del campionato di Serie C 2019-2020 e giocherà in Serie D la prossima stagione. Tuttavia i bitontini avranno ancora la possibilità di cercare di ridurre la pena attraverso l’appello, con data della sentenza fissata per lunedì prossimo, 7 settembre. Ma difficilmente il ricorso verrà accolto. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC. “Il Tribunale Federale Nazionale ... Leggi su calcioweb.eu

