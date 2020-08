Paolo Brosio rinuncia al Grande Fratello Vip: ecco chi potrebbe entrare nella Casa al suo posto (Di lunedì 31 agosto 2020) Dato per certo nella quinta edizione del reality, pare che Brosio abbia rifiutato l’offerta di Alfonso Signorini. ecco le ultime indiscrezioni Grande Fratello Vip: Paolo Brosio rifiuta, in arrivo un sostituto? Ci siamo quasi, la quinta edizione del Grande Fratello Vip arriverà in prima serata su Canale 5 a partire dal 14 settembre con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì. Il cast è già pronto ma non è ancora stato reso noto. Nel frattempo continuano le varie indiscrezioni. Una di queste vuole che Paolo Brosio abbia rifiutato di partecipare al reality. Nelle ultime settimane il suo nome era tra quelli certi, ma raggiunto da Novella ... Leggi su kontrokultura

Andreadellanna6 : @LoscoBot Paolo brosio e mimm - zazoomblog : Paolo Brosio cambia tutto la decisione è improvvisa - #Paolo #Brosio #cambia #tutto - Novella_2000 : Paolo Brosio parteciperà al GF Vip? La sua verità a Novella 2000 - notiziasportiva : Il commento di Paolo Brosio sulla Vecchia e Nuova #Juventus – Pago sul #Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio Serata magica sulla spiaggia del Forte per il gala benefico di Paolo Brosio NoiTV - La vostra televisione Paolo Brosio cambia tutto, la decisione è improvvisa

Paolo Brosio è finita nella lista dei possibili concorrenti del prossimo ‘Grrande Fratello Vip’. Ma sarà davvero così? Le sue parole. Il conto alla rovescia per il ‘Grande Fratello Vip sta oramai per ...

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip: la verità

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’edizione passata che aveva conquistato il pubblico, raggiungendo anche ottime vette di share, la Mediaset ha vol ...

Paolo Brosio è finita nella lista dei possibili concorrenti del prossimo ‘Grrande Fratello Vip’. Ma sarà davvero così? Le sue parole. Il conto alla rovescia per il ‘Grande Fratello Vip sta oramai per ...Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’edizione passata che aveva conquistato il pubblico, raggiungendo anche ottime vette di share, la Mediaset ha vol ...