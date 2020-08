Norme anti-Covid: chiuso locale a luci rosse a Roma. Gli scambisti: “Come rispettiamo il distanziamento?” (Di lunedì 31 agosto 2020) La Polizia Municipale di Roma Capitale ha disposto la chiusura di un locale a luci rosse di Monte Testaccio per il mancato rispetto delle prescrizioni a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 relative al divieto di assembramenti. La responsabile è stata sanzionata e gli agenti hanno identificato 60 clienti presenti nel locale, alcuni vestiti altri nudi. Nel fine settimana i vigili hanno eseguito oltre un migliaio di accertamenti amministrativi in locali pubblici e attività commerciali nelle zone della movida: dal centro a Acilia, Infernetto, Tuscolano e Casilino. Alcune persone presenti all’interno del locale nella serata di scambio di coppia sono state multate proprio per quel che stava accadendo nelle stanze ‘a vista’. Come ... Leggi su tpi

