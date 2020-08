Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - Roma, 31 AGO - "Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto, di comune accordo, per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo. Leggi su corrieredellosport

AnsaRomaLazio : Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo. Lo ha ufficializzato l'Arsenal: 'Grazie e auguri per il futuro'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan diventa Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo Tiscali.it Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto, di comune accordo, per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitiv ...

Calciomercato Roma, Mkhitaryan rescinde con l’Arsenal

Henrikh Mkhitaryan è pronto a legarsi alla Roma a titolo definitivo. Il calciatore armeno infatti, dopo aver trascorso un anno in prestito nella Capitale ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal e a ...

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto, di comune accordo, per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitiv ...Henrikh Mkhitaryan è pronto a legarsi alla Roma a titolo definitivo. Il calciatore armeno infatti, dopo aver trascorso un anno in prestito nella Capitale ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal e a ...