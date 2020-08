Migranti, 307 lasciano hotspot di Lampedusa. Conte convoca sindaco di Lampedusa e Musumeci 'Sciopero rimandato'. In arrivo nave quarantena ... (Di lunedì 31 agosto 2020) E' rimandato lo Sciopero deciso dal sindaco di Lampedusa. Il primo cittadino insieme al governatore della Sicilia Musumeci sono stati convocati mercoledì a Palazzo Chigi per discutere della situazione ... Leggi su tg.la7

corriereag : Lampedusa, trasferiti 307 migranti. Hotspot ancora al collasso - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAgrigentin… - SARwatchMED : RT @AnsaSicilia: Migranti: in 307 via da hotspot Lampedusa, ne restano 1.219. In 220 su pattugliatore Dattilo, 87 su due motovedette | #ANS… - NewSicilia : #Lampedusa, l'emergenza #migranti continua e iniziano le #proteste. #Cronaca #Agrigento #Newsicilia - CretellaRoberta : Migranti, protesta a Lampedusa i residenti chiedono sciopero e hotspot chiuso: 307 persone hanno lasciato l'hotspot… - AnsaSicilia : Migranti: in 307 via da hotspot Lampedusa, ne restano 1.219. In 220 su pattugliatore Dattilo, 87 su due motovedette… -