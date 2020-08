Microsoft Surface Book 3, portatile da 15 pollici dedicato ai professionisti con 442 euro di sconto su Amazon (Di lunedì 31 agosto 2020) Su Amazon è possibile acquistare il portatile professionale Microsoft Surface Book 3, con tastiera sganciabile, con 441,99 euro di sconto sul prezzo originale. Si tratta di uno sconto davvero sostanzioso ma non sufficiente a far scendere il costo del device al di sotto dei 2000 euro: data però la natura professionale del Surface Book 3 e la sua dotazione hardware che ne fanno un desktop replacement a tutti gli effetti, il prezzo è comunque appetibile, visto che passa da 2763,99 a 2322 euro. Il portatile convertibile appare curatissimo come da tradizione Microsoft, con uno chassis in lega di magnesio ... Leggi su ilfattoquotidiano

chiaram : Microsoft #SurfaceBook3, il laptop super-potente che ha un tocco di genialità in più via @GQitalia @LorenzaPoletto… - puntotweet : 10 giorni a Surface Duo, il Microsoft Courier 2.0 - - WhatsTech3 : Come acquistare Microsoft Surface Duo - infoitscienza : Amazon: tante offerte sui prodotti Microsoft Surface! -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Surface Microsoft Surface Book 3, portatile da 15 pollici dedicato ai professionisti con 442 euro di sconto su Amazon Il Fatto Quotidiano MediaWorld, sconti Back to School in corso a partire da oggi

MediaWorld è protagonista di nuovi sconti nell'iniziativa Back to School in corso a partire da oggi e fino al 9 settembre, riguardanti informatica e vari prodotti di elettronica. NOTIZIA di Giorgio Me ...

10 giorni a Surface Duo, il Microsoft Courier 2.0

Con il debutto ormai prossimo di Surface Duo, Microsoft rimetterà un piede nel mercato mobile: il dispositivo richiama alla mente il concept Courier. La nuova Microsoft, quella immaginata e poi resa r ...

MediaWorld è protagonista di nuovi sconti nell'iniziativa Back to School in corso a partire da oggi e fino al 9 settembre, riguardanti informatica e vari prodotti di elettronica. NOTIZIA di Giorgio Me ...Con il debutto ormai prossimo di Surface Duo, Microsoft rimetterà un piede nel mercato mobile: il dispositivo richiama alla mente il concept Courier. La nuova Microsoft, quella immaginata e poi resa r ...