Mercato Juventus, Paratici piazza il colpo: in arrivo l’attaccante del Chelsea (Di lunedì 31 agosto 2020) Mercato Juventus – Continua il progetto fondato sui giovani della dirigenza bianconera. Nelle ultime ore, infatti, sarà formalizzato l’acquisto di Samuel Iling-Junior. Il centravanti arriverà direttamente dal Chelsea e, come riporta Goal.com, firmerà un contratto con la squadra che ha vinto il nono scudetto di fila in Italia. Mercato Juventus: in arrivo il talento dal Chelsea L’affare è ormai concluso, infatti, il classe 2003 avrebbe già ringraziato la società inglese tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram. Leggi anche:Aouar Juventus, il calciatore ha espresso la sua preferenza “Ho vissuto tante emozioni, essere arrivato al Chelsea così giovane mi ... Leggi su juvedipendenza

