L’Inverno che verrà dal meteo NEVOSO. Possibile N.A.O0 negativa (Di lunedì 31 agosto 2020) Mentre nell’Emisfero meridionale è Inverno, e ci sono insolite condizioni di meteo avverso, nevicate insolite e ondate di freddo sprigionate dall’Artico. Nel nostro Emisfero l’Inverno è ben più articolato. In Nord America il freddo giunge da nord ovest, ed è frequente perché le zone fredde si estendono sul Canada. In Europa alle stesse latitudini del Canada, abbiamo l’Oceano Atlantico, che essendo un mare mitiga il clima e la stagione invernale, poi c’è anche la Corrente del Golfo. In Italia c’è anche il Mediterraneo dalle acque ben più miti dell’Oceano Atlantico alle medesime latitudini. Ecco perché in gran parte d’Italia il freddo fatica a venire. Il gran freddo in Europa giunge soprattutto dalla Russia, o ancor meglio dalla Siberia o Artico ... Leggi su meteogiornale

