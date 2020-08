Legends of Tomorrow 6 ci sarà? Il finale della quinta stagione su Premium e Sky tra rapimenti e addii (Di lunedì 31 agosto 2020) Il momento topico è arrivato e mentre negli Usa non si capisce ancora bene quando si tornerà sul set dei nuovi episodi, questa sera su Premium Action i fan avranno modo di gustare il finale di Legends of Tomorrow 5. La stagione iniziata con il maxi crossover che ha chiuso il cerchio intorno al personaggio di Stephen Amell (Arrow), sta per volgere al termine anche in Italia e proprio questa sera, intorno alle 21.10, andrà in scena con il suo episodio finale in cui succederà davvero di tutto e, in particolare, saranno gettate le basi per il futuro della serie e la sua, già annunciata, sesta stagione. L’episodio in programma questa sera sarà il numero 15 di Legends of ... Leggi su optimagazine

Le pieghe del tempo sono un affascinante quesito che viene spesso assecondato da trame di film e serie Tv. Come in Doctor Who anche nella serie tratta dai fumetti della DC Comics, Legends of Tomorrow, ...

Guida tv completa alle serie tv che andranno in onda questa sera, domenica 23 agosto sulle reti televisive Rai, Mediaset e satellitari Sky. 20:35 The Big Bang Theory – S.9 E.8 (L’osservazione dell’app ...

