La Mostra di Venezia si colora di verde con il Green Drop Award (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - La 77a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia ospita per il nono anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del Festival, che interpreta meglio i valori dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. Il 10 settembre 2020 è in programma un appuntamento dedicato anche all'importanza di una filiera sostenibile per il cinema, dalle produzioni alle sale cinematografiche, dal titolo 'Sustainable Screens 2020: un cinema sostenibile per una ripresa Green', tavola rotonda organizzata da Green Cross Italia con Enea, Gse, Anec, Fondazione ecosistemi, Connect4Climate e Film Commission. La ... Leggi su iltempo

