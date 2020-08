La Classe degli Asini: la Recensione, la Trama, il Cast (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 2016 è stato trasmesso in Tv il film La Classe degli Asini, diretto dal Regista Andrea Porporati. Siamo negli anni 70 in Italia, un insegnante lotta contro la discriminazione dei bambini disabili a scuola, trovando non pochi ostacoli. Il film è liberamente ispirato alle reali vicende di Mirella Antonione Casale, una coraggiosa insegnante in lotta per l’abolizione delle classi speciali e differenziali in cui, fino al 1977, venivano relegati i bambini con diverse disabilità. Leggi anche: Poliziotto in Prova: Recensione, Trama, Cast La Classe degli Asini: il Film Il film è tratto da una storia vera, e racconta di un insegnate in lotta contro il sistema scolastico degli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

