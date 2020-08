Juventus, Chiellini: “Pirlo adesso è il mister, sarà come Mancini. Sarri? Persona vera, noi giocatori…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Giorgio Chiellini e la fiducia in Andrea Pirlo.Nonostante la vittoria del nono scudetto consecutivo, Maurizio Sarri non è stato confermato come allenatore della Juventus. Subito dopo la notizia del suo esonero, la dirigenza ha annunciato a sorpresa di aver scelto Andrea Pirlo, assunto precedentemente per allenare l'Under 23, come nuovo tecnico della prima squadra.Durante il ritiro dell'Italia a Coverciano, Giorgio Chiellini, difensore e capitano dei bianconeri, ha espresso tutto il suo appoggio nei confronti di colui il quale fino a pochi giorni fa era un suo ex compagno di squadra, mentre adesso sarà il suo allenatore:"Per noi è il mister. Se fino a qualche settimana fa, Andrea era un Andrea, ... Leggi su mediagol

