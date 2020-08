Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André con la PFM su Sky Arte: la data della messa in onda (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi sbarca sulla pay TV. Dopo l’annuncio dell’arrivo su home video della storica pellicola il pubblico potrà godere del prezioso documento su Sky Arte. Il Concerto verrà trasmesso sui canali Sky mercoledì 2 settembre 2020 alle 21:15, nello stesso giorno in cui uscirà in DVD e Blu-Ray. Parliamo di prezioso documento in quanto il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André con la PFM è rimasto nei nastri di Piero Frattari per 41 lunghissimi anni. Il filmato ha immortalato lo storico Concerto del 3 gennaio 1979 che il cantautore genovese tenne presso il Padiglione C della ... Leggi su optimagazine

Ermal_ne_shpirt : RT @Simona74663132: @MetaErmal @famedalupi video ritrovato che scalda il cuore! 5/07/2018 il mio primo concerto,da sola, conoscendo poche c… - Elena7741072863 : RT @Simona74663132: @MetaErmal @famedalupi video ritrovato che scalda il cuore! 5/07/2018 il mio primo concerto,da sola, conoscendo poche c… - AgCultNews : Sky Arte, mercoledì il docufilm di Walter Veltroni 'Fabrizio De André e PFM - Il concerto ritrovato' @SkyArte - Think_movies : “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”: il docufilm di Walter Veltroni mercoledì 2 settembre su Sky Arte… - CeradiniSandra : RT @Simona74663132: @MetaErmal @famedalupi video ritrovato che scalda il cuore! 5/07/2018 il mio primo concerto,da sola, conoscendo poche c… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Ritrovato Sky Arte, mercoledì il docufilm di Walter Veltroni "Fabrizio De André e PFM - Il concerto ritrovato" AgCult Ritrovata in un’area di servizio giovane scomparsa due giorni fa da Marsala

14:23Ritrovata in un’area di servizio giovane scomparsa due giorni fa da Marsala 14:18Allo Spasimo musiche di una nuova alba: Diego Spitaleri in concerto con Piano Recital 14:18Ragazza di 26 anni scom ...

Rinviato a martedi 1 settembre il concerto di Brondi al Bike-in di Mantova

L'evento spostato per il maltempo. Lo spettacolo si svolgerà secondo le stesse modalità e tutti i biglietti già acquistati rimangono validi per la data del 1 settembre MANTOVA. Il concerto di Vasco Br ...

14:23Ritrovata in un’area di servizio giovane scomparsa due giorni fa da Marsala 14:18Allo Spasimo musiche di una nuova alba: Diego Spitaleri in concerto con Piano Recital 14:18Ragazza di 26 anni scom ...L'evento spostato per il maltempo. Lo spettacolo si svolgerà secondo le stesse modalità e tutti i biglietti già acquistati rimangono validi per la data del 1 settembre MANTOVA. Il concerto di Vasco Br ...