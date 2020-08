Genoa, Maran trova i primi rinforzi: scelto il portiere della nuova stagione (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Genoa di Rolando Maran inizia a prendere forma. La squadra ligure lavora per costruire una rosa molto più competitiva rispetto alle ultime due stagioni, concluse in diciassettesima posizione e con salvezze strappate solamente nella giornata conclusiva. Un trend preoccupante da invertire il prima possibile. Il primo tassello del nuovo corso è il portiere e il Grifone sembra avere le idee chiarissime.caption id="attachment 1000917" align="alignnone" width="1024" Genoa, ITALY - AUGUST 02: Players of Genoa celebrate after Cristian Romero of Genoa has scored a goal during the Serie A match between Genoa CFC and Hellas Verona at Stadio Luigi Ferraris on August 2, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)/captionRITORNODopo ... Leggi su itasportpress

