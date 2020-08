FOTO Ritiro Palermo, arriva Fode Doumbouya: l’attaccante classe 2001 a cena coi rosanero (Di lunedì 31 agosto 2020) Fode Mamoudou Doumbouya è arrivato a Petralia Sottana.L'attaccante classe 2001 ha raggiunto il Palermo in Ritiro questa sera. A dimostrarlo una FOTO pubblicata su Instagram dall'estremo difensore Alberto Pelagotti in cui compare la squadra a cena. Tra i rosanero anche il giocatore guineano, in possesso di passaporto italiano. Un colpo a sorpresa messo a segno dal duo Castagnini-Sagramola. Il jolly offensivo ex Primavera del Brescia, attualmente svincolato, si aggregherà dunque alla compagine alla corte di Roberto Boscaglia nei prossimi allenamenti.Calciomercato Palermo, Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà ... Leggi su mediagol

- Mediagol : FOTO Ritiro #Palermo, arriva #Fode Doumbouya: l'attaccante classe 2001 a cena coi rosanero - WiAnselmo : FOTO Ritiro #Palermo, arriva Fode Doumbouya: l'attaccante classe 2001 a cena coi rosanero - Mediagol : FOTO Ritiro #Palermo, arriva Fode Doumbouya: l'attaccante classe 2001 a cena coi rosanero - ILOVEPACALCIO : Ritiro #Palermo: prima cena di squadra fuori dall'ex convento (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Ritiro Moscardelli, si ritira il bomber con la barba più famosa dei social. FOTO Sky Sport Under 17 e Under 16, da oggi mini-ritiro a Salsomaggiore Terme (VIDEO E FOTO)

(www.parmacalcio1913.com) – Staffetta a Salsomaggiore Terme tra le formazioni del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913 in ritiro: terminato venerdì scorso quello delle due squadre più “adulte” – la ...

SALERNITANA: ritiro Sarnano, le foto dell'allenamento pomeridiano

In quel di Sarnano la Salernitana, da pochi minuti, ha concluso un'altra lunga giornata di lavoro (atletico e non solo). La squadra di mister Castori si è allenata, questo pomeriggio, sul manto erboso ...

