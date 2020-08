“Fontana, Salvini, assassini!”: la contestazione alla Lega a Saronno (Di lunedì 31 agosto 2020) In questi momenti un corteo di contestatori della Lega sta venendo scortato dalla polizia a Saronno. Tra gli slogan urlati “Fontana, Salvini, assassini!” L’arrivo di Salvini a Saronno era stato calendarizzato per le 16.30, ma il leader della Lega non c’è ancora. Si decolla da Brindisi direzione Milano (oggi incontri con i cittadini a Vigevano, Voghera, Saronno e Lecco). E si allenano i neuronipic.twitter.com/wCeYQal5ir — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) August 31, 2020 Leggi anche: I dati della Protezione Civile per il 31 agosto sul Coronavirus oggi in Italia L'articolo “Fontana, Salvini, assassini!”: la contestazione ... Leggi su nextquotidiano

