Fattore Lecco si presenta: 'Facciamo squadra intorno a Gattinoni per il bene della città' (Di lunedì 31 agosto 2020) Elezioni 2020, chiuse le liste del centrosinistra: la carica dei 128, consiglieri, per Mauro Gattinoni 21 agosto 2020 In bici sul lungolago di Lecco per fare squadra e per dare lo sprint al candidato ... Leggi su leccotoday

lecco_notizie : Elezioni. Fattore Lecco si presenta: “Siamo la vera novità, siamo il cambiamento” -