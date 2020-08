Europa League, Sorteggio Milan secondo turno preliminare: ecco le tre avversarie dei rossoneri (Di lunedì 31 agosto 2020) Giornata importante per il Milan. Il club rossonero, infatti, si prepara a conoscere il suo futuro in vista dei sorteggi di Nyon per il secondo turno preliminare di Europa League. Alle ore 13 gli uomini di Stefano Pioli, confermato come allenatore per la prossima stagione, conosceranno i loro primi avversari e, arrivando all’appuntamento come teste di serie, sono tre le possibili squadre da affrontare: nello specifico, si tratta dei norvegesi del Bodø/Glimt, i maltesi dell’Hibernians e gli irlandesi dello Shamrock Rovers. La partita, in gara secca, si disputerà il 17 settembre. Leggi su sportface

