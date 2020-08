Emiliano in Puglia rilancia il dialogo con M5s e il voto disgiunto (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Il presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano, in una intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, rilancia, nonostante il fallimento dell'ipotesi di accordo tra centrosinistra e Movimento 5 stelle in Puglia, la proposta del voto disgiunto alle prossime regionali in Puglia. "Per me - ha detto Emiliano - il dialogo con il Movimento 5 Stelle resta aperto, prima e dopo il voto, un dialogo sulle cose da fare insieme, su come migliorarci a vicenda, su come generare cambiamento positivo per la Puglia. Ringrazio Conte e Di Maio per aver avviato questo percorso politico. Gli elettori del Movimento 5 stelle sanno che possono tranquillamente votare me come ... Leggi su agi

ivanscalfarotto : In Puglia, dove Fitto ed Emiliano sono due volti di una stessa medaglia che si chiama passato. #stavoltascalfarotto… - LegaSalvini : REGIONALI, SALVINI A BARI: 'DOPO VENDOLA ED EMILIANO LA PUGLIA SCEGLIERÀ IL CAMBIAMENTO'. - BentivogliMarco : Il Sindaco di Nardó, fascista e militante di #Casapound e candidato a sostegno di #Emiliano per la regione Puglia v… - CarieriF : RT @AntoLari1986: Emiliano è in caduta libera. Il suo chiedere al #M5S il voto disgiunto è l'ultimo gesto di un incapace disperato. #Laricc… - Obiettiv0 : #Votodisgiunto 'Questa è l’unica strada per non indebolire il governo e salvare la Puglia” secondo #Emiliano. Si le… -