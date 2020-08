Dinamo Sassari, Pozzecco: “Momento complicato, ma è bello giocare di nuovo” (Di lunedì 31 agosto 2020) “E’ davvero difficile approcciarsi a questo appuntamento, bisogna vivere alla giornata e diventa complicato fare dei pronostici quando non sappiamo neanche chi avremo a disposizione, dato che oggi abbiamo fatto i tamponi e siamo in attesa dell’esito”. Queste le parole del coach Gianmarco Pozzecco, tecnico della Dinamo Banco di Sardegna, che si preapra al primo appuntamento ufficiale della stagione. Da giovedì 3 settembre i sassaresi saranno impegnati sul campo del Geovillage nel raggruppamento di Supercoppa: “Non sappiamo chi saremo, ne’ chi avremo contro, giocheremo a porte chiuse, senza pubblico, e saremo in campo dopo quattro o cinque mesi di inattivitta’ – ha proseguito il coach – mi metto nei panni del preparatore atletico Matteo Boccolini, e’ un genio ma deve ... Leggi su sportface

