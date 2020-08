Diaco negativo al tampone dopo la sospensione di Io e te: “Non so quando torneremo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco si è sottoposto al tampone e al test sierologico dopo che un membro dello staff della trasmissione che conduce il pomeriggio su Rai 1, Io e te, è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore, spesso criticato sui social per i suoi modi non sempre affabili, è intervenuto in diretta durante la puntata di oggi, 31 agosto, de La vita in diretta estate, il programma di Andrea Delogu e Marcello Masi che si è allungato di circa un’ora dopo la sospensione di Io e te. “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi”, ha fatto sapere Diaco. Ieri la persona risultata positiva ha avvertito la Rai ed è subito scattato il protocollo previsto dalla ... Leggi su tpi

Adnkronos : #Covid, #Diaco: 'Sono negativo ma non so se torneremo in onda' - Affaritaliani : Rai: sospeso 'Io e te', un positivo nello staff. Diaco negativo al tempone - ninoBertolino : RT @repubblica: Rai 1, un positivo nello staff, sospeso il programma 'Io e te'. Diaco si sottopone ai test: 'Sono negativo' [aggiornamento… - Nanoalto : RT @repubblica: Rai 1, un positivo nello staff, sospeso il programma 'Io e te'. Diaco si sottopone ai test: 'Sono negativo' [aggiornamento… - repubblica : Rai 1, un positivo nello staff, sospeso il programma 'Io e te'. Diaco si sottopone ai test: 'Sono negativo' [aggior… -