Dai banchi triangolari al trasporto in bicicletta, le idee delle scuole per il rientro fai da te (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)Si stanno preparando come possono le scuole italiane alle prese con l’emergenza Coronavirus. Propongono idee, vagliano ipotesi, trovano soluzioni. Lavorano al rientro col fiato corto di chi spera che la corsa alla messa in sicurezza sortisca gli effetti desiderati, accettando di vivere il momento da sempre positivo della ripartenza come quello più temuto. Un momento, quello del rientro, che fino a qualche tempo fa si auspicava potesse essere anche uno dei sintomi del ritorno alla vita normale, ma che oggi continua a presentarsi come uno dei punti più critici di una fase pandemica pericolosamente in ripresa. E così, gli istituti dei piccoli e grandi centri italiani lavorano alla riapertura, con esperimenti e progetti differenti, a seconda ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Dai banchi Dai banchi triangolari al trasporto in bicicletta, le idee delle scuole per il rientro fai da te Open A giorni a scuola per i recuperi, incognita banchi

Scuola, i presidi propongono l'autocertificazione per gli alunni

Ricerca degli spazi alternativi alle classi, ipotesi di autocertifcazione come in aeroporto e un quasi accordo tra Regioni e Governo sul trasporto pubblico locale: comincia il countdown per il ritorno ...

Ricerca degli spazi alternativi alle classi, ipotesi di autocertifcazione come in aeroporto e un quasi accordo tra Regioni e Governo sul trasporto pubblico locale: comincia il countdown per il ritorno ...