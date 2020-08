Coronavirus, test rapidi a Fiumicino: per la prima volta registrati zero positivi (Di lunedì 31 agosto 2020) Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità del Lazio, ha diramato circa un’ora fa un aggiornamento sul Coronavirus. «Per la prima volta sui test rapidi all’aeroporto di Fiumicino 0 positivi. Risultato incoraggiante», ha detto D’Amato. «Ad oggi, dal 16 agosto, nel solo aeroporto di Roma Fiumicino sono stati effettuati 10.589 test, mentre a Ciampino ne sono stati effettuati 3635. Dei viaggiatori testati il 59,8% è residente nella Regione Lazio, il 26% è residente in altre regioni e il 14,2 è residente all’estero. Il servizio che si sta facendo con Aeroporti di Roma è utile per la sicurezza del Paese», ha concluso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

