Coronavirus: Russia, 4.993 casi e 83 morti in 24 ore (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 31 AGO - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.993 nuovi casi di Covid-19 e 83 decessi provocati dal morbo. Lo riferisce il centro operativo antiCoronavirus. Dall'inizio ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, 21 nuovi positivi e una guarigione completa

Nell’intero territorio provinciale di Ravenna ieri si sono registrate ventuno nuove positività: si tratta di sedici uomini e cinque donne; quindici pazienti sono asintomatici, mentre sei presentano si ...

