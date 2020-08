Coronavirus, l'epidemiologa dell'Oms: "Si può essere positivi per settimane, ma non contagiosi così a lungo" (Di lunedì 31 agosto 2020) La studiosa Van Kerhove sottolinea come il contaggio da Covid possa avvenire sino al nono giorno, e il periodo più a rischio sia quando si sviluppano i sintomi, tra il quinto e l'ottavo giorno. "Ma è fondamentale fare i test agli asintomatici" Leggi su repubblica

Il Prof. LOPALCO SPAVENTA Tutti. Ecco COSA ha previsto per l'ITALIALa curva dei CONTAGI da CORONAVIRUS, in Italia, continua a salire giorno dopo giorno facendo crescere l’apprensione e le paure per un ...

Lubiana ha deciso: l’Italia resta nella “lista verde” tra i Paesi Covid

Niente controlli ai confini. L' epidemiologa Marta Grgic Vitek: «Il virus non rallenta». Timori per il rientro a scuola martedì / LUBIANA Per l’Italia nessun problema nel transitare attraverso i confi ...

