Coronavirus, i numeri in chiaro. Tizzoni: «Bene il piano Crisanti: l’infezione è veloce, dobbiamo aumentare i tamponi» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)Scende sotto i mille il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, mentre sei sono le vittime. Nelle ultime settimane l’incremento c’è stato ed è stato significativo, dice Michele Tinozzi, ricercatore in epidemiologia computazionale della Fondazione Isi, Istituto per l’Interscambio Scientifico, di Torino. Il dato giornaliero va interpretato nell’arco della settimana. «Oggi è lunedì, e come di consueto i lunedì sono sempre di minimo relativo, perché vengono riportati meno tamponi», prosegue. «Il fatto è che questo minimo è comunque più alto delle 4 settimane precedenti. Tizzoni, cosa ci dicono i dati di oggi? «La ... Leggi su open.online

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - Corriere : Billionaire, Sileri: «La Procura aprirà un’inchiesta su chi ha fornito generalità e numeri falsi» - Open_gol : ?? «Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere l… - koalopat : RT @Presa_Diretta: La battaglia contro il #coronavirus non è per niente finita, lo dimostrano i numeri costanti del contagio in Italia e qu… - PersilQ : RT @icebergfinanza: «Mio padre morto di morte naturale, ma è stato classificato come Covid» ... Va precisato che nella sua drammaticità la… -