Combattere la malaria, uno studio rivela: il segreto nelle cellule delle zanzare (Di lunedì 31 agosto 2020) Alcuni ricercatori hanno scoperto nuovi tipi di cellule immunitarie nelle zanzare. Tra queste cellule c’è un tipo che potrebbe aiutare a limitare proprio l’infezione della malaria. Gli studiosi del Wellcome Sanger Institute, dell’Università di Umeå e dello statunitense Nih (National Institutes of Health), attraverso uno studio hanno capito come gli insetti riescano a Combattere alcune infezioni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

focusTECHit : Combattere la malaria: come le zanzare ci riescono grazie alle loro cellule - | - oedipus_1 : @Marco_dreams Cioè, combattere e forse sconfiggere per sempre la malaria farà estinguere l'uomo? - elibuh1 : @Marco_dreams Il progetto era nato, se non sbaglio, per combattere la malaria e altre malattie trasmesse dalle zanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Combattere malaria Combattere la malaria: come le zanzare ci riescono grazie alle loro cellule FocusTECH Combattere la malaria: come le zanzare ci riescono grazie alle loro cellule

Per noi le zanzare non sono altro che un fastidio estivo, ma in altre parti del mondo sono dei pericolosi vettori per malattie molto gravi; tra l’altro, visto i cambiamenti climatici un giorno potremm ...

"Le zanzare non indossano mascherine": Bill Gates prevede un'epidemia globale di malaria dovuta al coronavirus

Secondo l'uomo d'affari, in molti paesi è probabile che la pandemia raggiunga il suo apice nel momento peggiore possibile: il culmine della stagione di trasmissione della malaria L'enorme pressione es ...

Per noi le zanzare non sono altro che un fastidio estivo, ma in altre parti del mondo sono dei pericolosi vettori per malattie molto gravi; tra l’altro, visto i cambiamenti climatici un giorno potremm ...Secondo l'uomo d'affari, in molti paesi è probabile che la pandemia raggiunga il suo apice nel momento peggiore possibile: il culmine della stagione di trasmissione della malaria L'enorme pressione es ...