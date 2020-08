Ciro Immobile giura fedeltà eterna alla Lazio: rinnovo fino al 2025 (Di lunedì 31 agosto 2020) Ciro Immobile giura fedeltà eterna alla Lazio : è ufficiale il rinnovo fino al 2025. L'indiscrezione dei giorni scorsi è stata ufficializzata stamani da Stefano De Martino il responsabile della ... Leggi su leggo

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio-#Immobile, adesso il rinnovo è ufficiale: le cifre ? - StephenReginal8 : @Maichagange @George_Ambangil @yunusijr1 @mshambuliaji Ciro Immobile - ExtraTimeOnlin : Ciro Immobile extends Lazio contract to 2025 - danilo71L : RT @tommandrea: 'Ciro #Immobile si è legato alla #Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e… - leggoit : Ciro Immobile giura fedeltà eterna alla Lazio: rinnovo fino al 2025 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Immobile

Ciro Immobile ha già trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2025. Il centravanti dunque rimarrà nella capitale ancora a lungo. Secondo quanto riporta Radiosei Lotito starebbe lavorando al rinnovo an ...Ciro Immobile e la Lazio avanti insieme fino al 2025: l'anticipazione della firma sul contratto che legherà per i prossimi 5 anni il capocannoniere dell'ultimo campionato e i biancocelesti è arrivata ...