Chiara Ferragni mostra la sua commozione e Fedez “perché piangi, è sempre …” (Di lunedì 31 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez piacciono tantissimo sia come coppia, anzi, ormai come famiglia con il piccolo Leon, che presi singolarmente. Quando postano qualcosa sui social il boom di like è garantito. Chiara Ferragni piange e Fedez non si spiega il perché Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso la loro estate in Sardegna dove hanno potuto anche constatare di persona che la situazione covid era abbastanza pesante tanto da decidere, al rientro, di fare il tampone che, per loro fortuna, è risultato negativo. Ora sono tornati dalle loro vacanze e tanto bene hanno fatto al turismo italiano perché hanno sponsorizzato in più riprese l’Italia e le sue infinite bellezze tanto da incentivare ... Leggi su baritalianews

