Cava de’ Tirreni, le scuole paritarie iniziano il 10 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Con Ordinanza n°278 del 31 agosto 2020, il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha posticipato al 10 settembre prossimo l’apertura degli Istituti scolastici paritari cittadini prevista per il 1° settembre, al fine di consentire una verifica il più possibile approfondita della curva dei contagi e degli effetti dei rientri dalle vacanze dei cittadini cavesi, e ad assicurare, con ogni intervento adeguato e necessario, la migliore tutela possibile della salute pubblica e della sicurezza dell’intera comunità scolastica. Le attività dovranno essere riprese nella piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da ... Leggi su anteprima24

