Catherine Spaak e il ritiro dall' Isola dei Famosi | Mi hanno ingannata

Era il 2015 quando Catherine Spaak decise di predere parte a L'Isola dei Famosi. Volò fino all'Honduras, ma la sua partecipazione venne subito interrotta: ancora prima di iniziare, infatti, decise di voler abbandonare il programma per tornare in Italia. Il motivo? L'ha spiegato ora, cinque anni dopo, sulle pagine de Il Resto del Carlino."Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una partecipazione completamente diversa, con un aspetto più intimista (...) La pubblicità aiuta dal punto di vista finanziario. Io ne ho fatta tanta ma tante le ho rifiutate: carta igienica, brodo. Però, posso dire che né la pubblicità né l'Isola dei Famosi mi hanno cambiato la vita...", ha dichiarato l'attrice.

