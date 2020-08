Cagliari, Giulini: “Nainggolan vuole restare”. Il belga: “E’ il mio ultimo giorno” (Di lunedì 31 agosto 2020) “C’è la volontà del giocatore, dell’allenatore e anche la mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, ci dovrà venire incontro. Vorremmo risolvere al più presto”, sono le parole all’Unione Sarda rilasciate dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini in merito alla permanenza di Radja Nainggolan per un altro anno in rossoblu. In attesa di novità, però, il calciatore deve tornare a Milano. Oggi è infatti l’ultimo giorno della stagione, quello in cui i giocatori in prestito rientrano alle squadre di proprietà. Ed è lo stesso belga a confessarlo in una diretta Instagram con l’ex compagno Lorenzo Ariaudo, ora a Frosinone: “Ho finito il prestito, devo rientrare. E poi si vedrà – le ... Leggi su calcioweb.eu

