Biden su Portland: «Violenze fomentate dalla Casa bianca» (Di lunedì 31 agosto 2020) Continuano da oltre 90 giorni le manifestazioni e gli scontri a Portland, in Oregon, dove durante il fine settimana un corteo pro-Trump e pro-polizia ha attraversato la città, scontrandosi con la contro-manifestazione, e dove un uomo è morto per una ferita da arma da fuoco al petto. La polizia ha dichiarato di non sapere ancora a chi attribuire l’omicidio, e non ha divulgato il nome della vittima di cui si sa che indossava un cappello dei Patriot Prayer, un gruppo … Continua L'articolo Biden su Portland: «Violenze fomentate dalla Casa bianca» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

