Barcellona | Messi salta il primo allenamento | lo scontro continua

Il braccio di ferro fra Lionel Messi e il Barcellona va avanti. La telenovela si è arricchita in giornata di una nuova puntata: l'argentino infatti non si è presentato al primo allenamento stagionale

Sport - La certezza è che l'asso argentino ha detto no alla convocazione, disertando il primo giorno di ritiro. Dietro la scelta di Messi, c'è sicuramente un accordo con il Manchester City, che second ...Sconcerti, su Messi sei stato definitivo: i sentimenti nel calcio hanno un prezzo. Che succederà? «Se non dovesse andare al City, Messi resterà al Barcellona. M ...