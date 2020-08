Ancora contagi a due zeri in Lombardia. Gallera scopre il Covid: “Il virus sta girando molto e bisogna tenere la guardia molto alta” (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ necessario “tenere la guardia molto alta perche’ il virus sta girando molto”. E’ quanto ha detto a RaiNews24, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine del sopralluogo di questa mattina all’aeroporto di Malpensa dove sono allestiti i gazebo in cui vengono effettuati i tamponi per chi rientra dai Paesi a rischio. Interpellato sui 235 nuovi casi di Covid 19 registrati ieri in Lombardia, seconda Regione per contagio, e sull’aumento del 25% dei ricoverati in ospedale in una settimana, Gallera spiega che “il virus gira, questo è un dato ... Leggi su lanotiziagiornale

fanpage : Ancora non ci siamo - piersileri : Nell’intervista rilasciata a @fattoquotidiano ho fatto il punto della situazione dei contagi, ancora in rialzo. A f… - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - JohnHard3 : Coronavirus, lieve calo dei contagi: +1.365, ma con 20mila tamponi in meno. 4 morti. Salgono ancora i ricoveri - XERDAN_Design : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri 22 contagi nell'isola, salgono ricoveri (+4) e terapie intensive (+1) e Salvini parla di 'Sarde… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora contagi Coronavirus, ancora contagi in Liguria: sono 47 più di ieri, 857 positivi in totale a Genova Genova24.it Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi

Gli Stati Uniti hanno superato i sei milioni di casi di contagio da coronavirus. Lo riporta il New York Times. Il numero delle vittime è di oltre 183 mila.

Puglia, 8 nuovi positivi dalla Sardegna. Ancora boom nel Barese, pesano rientri dalla Campania nel Foggiano

Il Coordinamento epidemiologico della Regione Puglia fa sapere che, grazie all’attività di screening avviata sui rientri dalla Sardegna, oggi sono stati individuati 8 nuovi casi positivi sul territori ...

Gli Stati Uniti hanno superato i sei milioni di casi di contagio da coronavirus. Lo riporta il New York Times. Il numero delle vittime è di oltre 183 mila.Il Coordinamento epidemiologico della Regione Puglia fa sapere che, grazie all’attività di screening avviata sui rientri dalla Sardegna, oggi sono stati individuati 8 nuovi casi positivi sul territori ...