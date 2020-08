Vo’ Euganeo, i preparativi nella scuola dove arriverà Mattarella. Le mascherine ci sono. Banchi e sedie nuove ancora no (Di domenica 30 agosto 2020) Il 14 settembre a Vo’ Euganeo, in Veneto, arriverà ad inaugurare l’anno scolastico il capo dello Stato: una giornata memorabile per la comunità, tra i primi focolai del virus a febbraio, e soprattutto per il dirigente scolastico Alfonso d’Ambrosio che è al lavoro da mesi per preparare il rientro a scuola e la visita del presidente. Eppure, nonostante l’arrivo di Sergio Mattarella, i Banchi e le sedie promesse dal Commissario straordinario Domenico Arcuri ancora non si vedono. Il dirigente non è tipo da fare polemica, è abituato a trovare soluzioni ma quando gli si chiede del materiale che dovrebbe arrivare non nasconde la verità: “Non abbiamo ancora visto nulla e non abbiamo avuto alcuna ... Leggi su ilfattoquotidiano

