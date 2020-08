Vanessa Incontrada: “Per ora lascio la tv…” (Di domenica 30 agosto 2020) Hanno incuriosito le dichiarazioni di Vanessa Incontrada rilasciate in un’intervista a Telesette, la conduttrice ma anche attrice di fiction di successo sembra aver deciso d’allontanarsi dal palcoscenico televisivo per un periodo di tempo. L’Incontrada d’origine spagnole ma italiana d’adozione ha molti progetti da realizzare, progetti legati al teatro e al cinema e per riuscire a fare tutto quello che si è promessa dovrà stare lontana dalla tv per un pò. “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”. Parole quelle dell’Incontrada che fanno ben capire quanto sia impegnata, è pronta a tornare ... Leggi su quotidianpost

