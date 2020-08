Una mascherina per bandiera nel Lazio: il Pd si copre di ridicolo ed è travolto dagli sfottò sul web (Di domenica 30 agosto 2020) Vento d’Estate.. le Mascherine dove le hai Portate? Il Lazio non ne indovina una in materia di comunicazione e nello smarrimento di presidi e soldi contro il Covid. Dopo il caso sulle sue mascherine fantasma, pagate milioni di euro ma mai arrivate ora anche i camici fantasma, infatti la mancata consegna di 2 milioni tra camici e tute protettive da parte di un’azienda di Taranto imbarazza la Regione. Non c’è pace per il governatore Zingaretti, sul fronte delle forniture anti Covid. Ma se mancano totalmente i presidi, non manca proprio la vergogna nel presentare come simbolo del Pd del Lazio una mascherina che sventola come una bandiera tricolore. Un’ottima strategia e idea visto che la Regione guidata da Zingaretti è finita nella tempesta mediatica proprio per le “mascherine ... Leggi su secoloditalia

SalernoSal : Ormai è noto quel che bisogna fare: mascherina, distanziamento, lavarsi le mani, responsabilità a casa e nei posti… - Agenzia_Ansa : Il sindaco #Sgarbi multa chi indossa una mascherina senza necessità. Ordinanza a Sutri. 'Solo ladri e terroristi -… - matteosalvinimi : Obbligare i bimbi a tenere una mascherina per 6 o 8 ore? Follia. Totalmente d'accordo con il prof. Bassetti. - FabrizioKinga : RT @La_manina__: A Sutri, il sindaco #Sgarbi emana un'ordinanza che prevede una multa per chi indossa la mascherina quando non necessario… - capuleti_giulia : @sandraebasta @VittorioSgarbi @AnsaRomaLazio @Adnkronos @rep_roma @corriereroma @ilmessaggeroit @tempoweb… -

Ultime Notizie dalla rete : Una mascherina Abbiategrasso, la mascherina a km zero nasce dalla plastica IL GIORNO Coronavirus: tamponi per orchestra, coro e ballo del Teatro alla Scala

Milano, 30 agosto 2020 - La campagna di screening è iniziata venerdì nell’infermeria della Scala: tutti i componenti di orchestra, coro e corpo di ballo dovranno sottoporsi al tampone prima di ripren ...

Dal disinfettante a base di grappa di mirtilli bio e fiori di sambuco alle mascherine made in Ticino. E per i lettori di TicinoLibero...

Dalla constatazione dell'alto prezzo dei dispositivi anti-Covid, due amici hanno creato la Swiss Medical & Health Supplies, che vuole aiutare anche le piccole aziende del territorio LIGORNETTO – Il tu ...

Milano, 30 agosto 2020 - La campagna di screening è iniziata venerdì nell’infermeria della Scala: tutti i componenti di orchestra, coro e corpo di ballo dovranno sottoporsi al tampone prima di ripren ...Dalla constatazione dell'alto prezzo dei dispositivi anti-Covid, due amici hanno creato la Swiss Medical & Health Supplies, che vuole aiutare anche le piccole aziende del territorio LIGORNETTO – Il tu ...