Tommasi attacca Lotito: «Pensa che io ragioni da romanista» (Di domenica 30 agosto 2020) Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni de Il romanista: le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni de Il romanista. «L’AIC può camminare da sola, mi faccio bastare la mia scuola. È meglio che mi tolga di mezzo io. Ne sono tutti felici. Lotito quando abbiamo litigato me lo ha ricordato. Ma io ho Pensato di fare quello che ritenevo fosse giusto. Solo che non può essere uno solo a Pensarla così. Dovremmo essere in tanti. Finire il campionato è stato positivo, ma la ripresa? Una soluzione sarebbe stata mediare sui contratti: avrebbero firmato tutti i presidenti, tranne quelli che ... Leggi su calcionews24

45acpjoe : RT @sportface2016: #Calcio Damiano #Tommasi si toglie qualche sassolino dalla scarpa rivolgendosi a Claudio #Lotito - sportface2016 : #Calcio Damiano #Tommasi si toglie qualche sassolino dalla scarpa rivolgendosi a Claudio #Lotito - Solo_La_Lazio : ?? Tommasi attacca Lotito ??? 'Ce l'ha con me perché pensa che ragioni da romanista' ?? Il virgolettato -

Ultime Notizie dalla rete : Tommasi attacca Tommasi attacca Lotito: "Ce l'ha con me perché pensa io ragioni da romanista" Sportface.it RICERCA vie d'arrampicata

Confermo quanto detto da Salvaterra: splendida arrampicata d'altri tempi! Roccia quasi sempre ottima e ambiente mozzafiato. Segnalo una interessante variante aperta nel 2013 con Maurizio Tommasi. La s ...

Confermo quanto detto da Salvaterra: splendida arrampicata d'altri tempi! Roccia quasi sempre ottima e ambiente mozzafiato. Segnalo una interessante variante aperta nel 2013 con Maurizio Tommasi. La s ...