The Signifier, tecnologia e psicologia in un'avventura investigativa presto disponibile su PC (Di domenica 30 agosto 2020) In occasione della Gamescom 2020, gli sviluppatori di Playmestudio hanno annunciato e svelato il loro nuovo progetto, The Signifier, un'avventura investigativa in prima persona che mescola i gialli noir con la psicologia e la tecnologia.In The Signifier il giocatore indosserà i panni di Frederick Russell, esperto di psicologia e IA, inventore di uno speciale scanner cerebrale chiamato Dreamwalker, una tecnologia controversa che permette di esplorare le memorie sensoriali e il reame inconscio di qualsiasi persona.Russel si ritroverà suo malgrado invischiato in un pericoloso intrigo, quando gli sarà chiesto di usare la sua creazione per risolvere un mistero: la morte della vicepresidente di una grande multinazionale tecnologica.Leggi ... Leggi su eurogamer

