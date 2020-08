Ricordando Danzica, con gli occhi a Minsk (Di domenica 30 agosto 2020) Il 31 agosto 1980 un signore sorridente sotto lunghi baffi neri apponeva la sua firma sull’accordo che poneva fine allo sciopero dei cantieri navali di Danzica, con il riconoscimento da parte del governo comunista di sindacati indipendenti e autonomi. Il mondo avrebbe imparato a conoscere il volto di Lech Wałęsa e l’immancabile spilla della Madonna Nera di Częstochowa sul bavero della sua giacca. “Abbiamo ottenuto tutto il possibile nelle circostanze attuali. Il resto seguirà”, dichiarò mentre, facendosi largo tra due ali di folla, brandiva come uno scettro un’enorme penna, su cui spiccava l’effigie di Giovanni Paolo II. Un bizzarro souvenir della visita di Wojtyła l’estate precedente, segno inequivocabile del debito che i polacchi avvertivano nei confronti del loro papa.Queste immagini, oggi, ... Leggi su huffingtonpost

Come biasimare l’irriverenza dei giovani che sognano, anzi pretendono, il cambiamento? È la stessa dei giovani di Minsk – molte le donne – che, forti solo della loro voce, chiedono libertà e democrazi ...“L’Europa, prima di incoraggiare la lotta per la libertà del popolo bielorusso, deve essere pronta ad aiutarlo”: lo ha detto al Sir Lech Walesa, premio Nobel per la pace (1983) ed ex presidente della ...